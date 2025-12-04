¡Felices para siempre! Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron acompañados de Rufina en una ceremonia íntima

Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellaron su amor tras dos años de relación, dando el "sí" en el Registro Civil. Las fotos de la ceremonia las encontrás en esta nota.

El reconocido actor Nicolás Cabré y la bailarina Rocío Pardo sorprendieron al confirmar que ya son oficialmente marido y mujer. Después de dos años de un consolidado romance que mantuvieron con discreción, la pareja celebró su unión civil en el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires.

Imágenes de la boda de Nico Cabré y Rocío Pardo. Nicolás Cabré y Rocío Pardo dieron el sí El momento más tierno de la jornada lo protagonizó Rufina Cabré, la hija que el actor comparte con la China Suárez. La niña no se despegó de su papá en ningún instante y ocupó un lugar privilegiado en la primera fila. Su presencia marcó la importancia de la unión familiar en esta nueva etapa para el actor.

rrociopardo_1764857596759 Imágenes íntimas de la boda por el Registro Civil de Nico Cabré y Rocío Pardo. @rrociopardo Tras estampar las firmas en la libreta, los flamantes esposos compartieron un festejo reducido y privado. Aunque mantuvieron un perfil bajo, las fotos mostraron el minuto a minuto de lo que sucedió como prólogo de lo que pasará más adelante.

rrociopardo_1764857599642 Imágenes íntimas de la boda por el Registro Civil de Nico Cabré y Rocío Pardo. @rrociopardo La verdadera fiesta promete ser uno de los eventos más esperados de la farándula argentina. El mega casamiento está pautado para el 5 de diciembre y tendrá lugar en Córdoba, la provincia natal de Rocío Pardo.