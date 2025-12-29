"Nadie entendió nada": Guillermo Francella rompió el silencio y habló de las críticas a Homo Argentum

El actor dio una nota para Puro Show y se sinceró sobre la polémica que generó Homo Argentum este 2025.

Una de las películas que más discusión generó este año fue Homo Argentum. El film, protagonizado por Guillermo Francella y dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat se estrenó en Argentina el 14 de agosto y dividió opiniones.

A poco más de cuatro meses del estreno que generó debate, Francella fue abordado por un móvil de Puro Show. Durante la charla, el actor aseguró estar feliz por el balance de su año laboral, al que definió como "muy intenso".

Guillermo Francella en Puro Show 2 En una nota para Puro Show, el artista reveló cómo le fue este año. Captura de pantalla Youtube Eltrece. En ese sentido, detalló que su agenda estuvo marcada por múltiples compromisos profesionales tanto en la Argentina como en el exterior. Recordó que estuvo filmando una película en España, además de haber grabado Homo Argentum, la cuarta temporada de El Encargado, y de haber participado en numerosos viajes vinculados a festivales y presentaciones. "Estuve re cansado, pero salió todo divino", resumió el artista.

Guillermo Francella en Homo Argentum Homo Argentum se estrenó en Argentina en el mes de agosto. Disney Latino El actor también destacó el reciente lanzamiento del Homo Argentum en España. "Ahora se estrenó Homo Argentum en España, con un gran éxito", señaló Francella con entusiasmo.

Fue entonces cuando el cronista del programa le consultó sobre la repercusión que tuvo el film en Argentina. "¿Crees que el argentino lo toma distinto que el español a Homo Argentum? Por las críticas y demás".