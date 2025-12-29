"Nadie entendió nada": Guillermo Francella rompió el silencio y habló de las críticas a Homo Argentum
El actor dio una nota para Puro Show y se sinceró sobre la polémica que generó Homo Argentum este 2025.
Una de las películas que más discusión generó este año fue Homo Argentum. El film, protagonizado por Guillermo Francella y dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat se estrenó en Argentina el 14 de agosto y dividió opiniones.
A poco más de cuatro meses del estreno que generó debate, Francella fue abordado por un móvil de Puro Show. Durante la charla, el actor aseguró estar feliz por el balance de su año laboral, al que definió como "muy intenso".
En ese sentido, detalló que su agenda estuvo marcada por múltiples compromisos profesionales tanto en la Argentina como en el exterior. Recordó que estuvo filmando una película en España, además de haber grabado Homo Argentum, la cuarta temporada de El Encargado, y de haber participado en numerosos viajes vinculados a festivales y presentaciones. "Estuve re cansado, pero salió todo divino", resumió el artista.
El actor también destacó el reciente lanzamiento del Homo Argentum en España. "Ahora se estrenó Homo Argentum en España, con un gran éxito", señaló Francella con entusiasmo.
Fue entonces cuando el cronista del programa le consultó sobre la repercusión que tuvo el film en Argentina. "¿Crees que el argentino lo toma distinto que el español a Homo Argentum? Por las críticas y demás".
Esto fue lo que dijo Guillermo Francella en Puro Show sobre Homo Argentum
"No, al contrario. La gente quedó totalmente azorada. Más que las críticas, en la avant-première, salían todos los actores, directores, productores, autores. Nadie entendió nada, como que era una sátira", contestó el actor.
"¿Por qué pasó eso? Bueno, dijimos, ya sabemos porqué", cerró diciendo Guillermo Francella.