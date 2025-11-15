Homo Argentum en streaming: confirmaron nueva fecha para su estreno en Disney Plus

La arrasadora película de Guillermo Francella llegará a la conocida plataforma de entretenimiento en una fecha diferente a la anunciada en septiembre.

Una de las producciones cinematográficas nacionales más resonantes de los últimos años está lista para dar el salto definitivo al streaming. El aclamado éxito de taquilla, Homo Argentum, que atrajo a cerca de dos millones de personas a las salas, se sumará al catálogo de la plataforma Disney Plus para toda América Latina, consolidando su estatus como un verdadero fenómeno cultural. Aunque la película aún mantiene una presencia residual en algunas carteleras del país, la expectativa por su debut digital es inmensa.

La llegada de Homo Argentum a Disney+ homo argentum Homo Argentum, de Guillermo Francella. Cortesía Star (Disney) La plataforma Disney Plus confirmó este jueves la fecha oficial de lanzamiento para la esperada cinta, la cual se integrará a su servicio en el año 2026. Específicamente, el estreno exclusivo fue fijado para el 16 de enero de 2026. Este anuncio marca el final de un recorrido impresionante que llevó al largometraje a proyectarse no solo en Argentina, sino también en países de la región como Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador y Paraguay, demostrando su capacidad para resonar más allá de las fronteras.

El impacto del film se validó incluso en el viejo continente, donde fue aclamado en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Roma. Allí, el público italiano la recibió fervientemente. “fue recibida con una ovación de aplausos de pie de varios minutos y un reconocimiento contundente del público italiano que demostró gran empatía con el film”, detalla la productora, resaltando la trascendencia de su mensaje.

La mirada de Mariano Cohn, Gastón Duprat y Guillermo Francella Bajo la dirección del reconocido tándem conformado por Mariano Cohn y Gastón Duprat, y con la actuación protagónica del talentoso Guillermo Francella, la película extiende un homenaje a la época dorada de la comedia y el drama social italiano. Sus 110 minutos de duración buscan evocar la esencia de obras maestras como Los Monstruos o Un burgués Pequeño Pequeño, filmes que tanto los directores como Francella han citado como fuentes de admiración. Sin embargo, la impronta y la mirada crítica sobre la sociedad que caracteriza la filmografía de Duprat y Cohn se mantienen como el sello inconfundible de esta producción.