Mientras Homo Argentum empieza a despedirse de los cines, otra película argentina crece en la taquilla

Tras dos meses de éxito, el film protagonizado por Guillermo Francella transita sus últimas semanas en cartelera. A su vez, otra propuesta nacional brilla con una muy buena venta de entradas en pocas salas del país.

Homo Argentum en el último tramo de su recorrido en la taquilla de las salas de cine. Foto: cortesía Star (Disney).

Sin lugar a dudas, Homo Argentum es el fenómeno de taquilla del cine argentino de 2025. Con un acumulado desde su estreno de 1.767.463 espectadores, el tanque protagonizado por Guillermo Francella conquistó además en estos días el noveno puesto entre los films nacionales más vistos de este siglo.

De momento, el top 10 de la taquilla del cine nacional entre los años 2000 y 2025, ostenta a Relatos salvajes (2014) en el primer lugar con 4.025.000 espectadores. Detrás le siguen El clan (2015) y El secreto de sus ojos (2009), en el segundo y tercer casillero, con 2.655.000 y 2.610.000 entradas vendidas respectivamente. La cuarta y quinta posición son para Metegol (2013) y El robo del siglo (2020), con 2.140.000 y 2.090.000 tickets cortados. Saliendo del top 5, Me casé con un boludo (2016) y Patoruzito (20004) están en el sexto y séptimo escalón, con 2.030.000 y 1.895.000 personas. En la octava y novena ubicación se destacan La odisea de los giles (2019) y Homo Argentum (2025), con 1.845.000 y 1.767.463 asistentes. Por último, Corazón de león (2013) cierra este ranking con 1.750.000 espectadores.

Mientras la película de Mariano Cohn y Gastón Duprat intenta seguir escalando posiciones en el destacado ranking de popularidad de este siglo, Homo Argentum enfrenta el inevitable desgaste en la taquilla propio de una propuesta que lleva poco más de dos meses en cartelera, concretamente nueve semanas.

Homo Argentum, el éxito de taquilla del cine argentino que transita su coda final en las carteleras Homo Argentum, el trailer de la película con Guillermo Francella En este contexto, otro film nacional mantiene un sostenido crecimiento en la venta de entradas, con el doble mérito de estar alcanzando este logro en pocas salas del país, pero con un notable promedio de público por función. Estamos hablando de Belén, la película protagonizada y dirigida por Dolores Fonzi basada en un caso real que causó gran conmoción.

Ganadora del premio a Mejor actriz de reparto para Camila Plaate y de una mención especial en el Festival de San Sebastián, Belén actualmente ocupa el cuarto lugar de la taquilla de los cines argentinos. Si tenemos en cuenta que la semana en las salas arranca los jueves con la habitual renovación de carteleras, y culmina los miércoles, día en que algunas propuestas salen de los circuitos, el film de Fonzi sumó entre este jueves y viernes a 6.759 espectadores, y cuenta con un acumulado total de 93.422 tickets vendidos.