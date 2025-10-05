Homo Argentum casi pierde en la taquilla frente a una premiada película argentina, pero sumó un nuevo logro

Dos meses después de su estreno, la propuesta dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat Homo Argentum sigue entre las cinco películas más vistas en la taquilla de los cines de nuestro país, pero este fin de semana casi fue superada por otro film argentino que viene de cosechar aplausos y distinciones en el Festival de San Sebastián.

Estamos hablando de Belén, título que creció considerablemente en la taquilla luego de ser seleccionado para representar a la Argentina camino al Oscar en la categoría Mejor película internacional, y también elegido para aspirar al Goya en el apartado Mejor film iberoamericano. Dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, esta historia basada en un caso real logró este jueves y viernes vender más entradas que Homo Argentum , pero el sábado la tendencia se revirtió y el tanque protagonizado por Guillermo Francella volvió a tomar la delantera.

Según el reporte oficial de Ultracine, Belén convocó entre este jueves y sábado a 13.403 espectadores a las salas, mientras Homo Argentum consiguió sumar 16.261 personas a su historial. Con una diferencia de menos de 3.000 personas entre una propuesta y otra, la película de Fonzi logró un mejor promedio de concurrentes por función, teniendo en cuenta que se exhibe en menos pantallas que el film de Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Si consideramos el volumen total de público de estas películas, Homo Argentum se destaca como el éxito de taquilla del año con un acumulado de 1.736.500 entradas vendidas durante dos meses. En tanto que Belén ha cortado 65.956 tickets en sus primeras tres semanas en cartelera.

Es importante destacar que ambas apuestas han triunfado en los cines argentinos acorde a las expectativas del perfil de cada cual, ya que resulta imposible pretender que un relato con ribetes de cine testimonial como el de Dolores Fonzi, esté a la par de la masiva convocatoria del pasatista entretenimiento encabezado por Guillermo Francella.

A su vez, este fin de semana Homo Argentum alcanzó una nueva conquista en la taquilla al ubicarse como la décima película argentina más convocante de este siglo detrás de un pelotón de rendidoras producciones que llevaron a millones de personas a las salas.

El nuevo logro de Homo Argentum en la taquilla

Homo Argentum, el trailer de la película con Guillermo Francella

El top 10 de los tanques de taquilla del cine nacional ostenta a Relatos salvajes (2014) en el primer lugar con 4.025.000 espectadores. Detrás le siguen El clan (2015) y El secreto de sus ojos (2009), en el segundo y tercer puesto, con 2.655.000 y 2.610.000 entradas vendidas respectivamente. La cuarta y quinta posición son para Metegol (2013) y El robo del siglo (2020), con 2.140.000 y 2.090.000 tickets cortados. Saliendo del top 5, Me casé con un boludo (2016) y Paturuzito (20004) están en el sexto y séptimo escalón, con 2.030.000 y 1.895.000 personas. En la octava y novena ubicación se destacan La odisea de los giles (2019) y Corazón de León (2013), con 1.845.000 y 1.750.000 asistentes. Por último, Homo Argentum cierrra el top 10 con 1.736.500 espectadores hasta este sábado, y habrá que ver si en las próximas semanas todavía tenga fuerza para seguir escalando en el ranking.