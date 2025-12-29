Soledad Silveyra sorprendió a todos con un impactante consejo sexual: "Se los recomiendo"

La actriz no tuvo filtros a la hora de hablar sobre su intimidad y aconsejó a las mujeres.

Soledad Silveyra es una de las grandes actrices que tiene nuestro país y ha construido con mucho esfuerzo y dedicación una espectacular carrera. El fin de semana fue una de las invitadas de Mirtha Legrand y allí dio un consejo sexual que impactó a todos.

Todo ocurrió cuando Mirtha Legrand le consultó sobre su vida en pareja con un hombre que conoció hace poco tiempo durante un viaje que realizó a Brasil. Luego de decir que está todo bien, Soledad expresó: "Tengo a Casella enfrente y está bueno".

Luego decidió hablar sobre su vida íntima y aconsejó a las mujeres en pleno programa: "Lo que está buenísimo de verdad y que se los recomiendo es hacer el amor a esta edad". En ese instante Pilar Smith le consultó qué diferencia había y ella subrayó que "sos distinta, no estás tan posesiva. Yo era muy posesiva y celosa".

Mirtha Legrand decidió ir a fondo y le preguntó si en la intimidad con su pareja no le dio vergüenza desvestirse y allí Soledad Silveyra volvió a prender fuego el aire de El Trece: "¡No sabés lo que fue!".