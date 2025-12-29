Impacto en Radio Rivadavia: un destacado periodista anunció su salida

Franco Mercuriali confirmó su salida de Radio Rivadavia y sorprendió a la audiencia al explicar en primera persona los motivos que lo llevaron a tomar la decisión. El anuncio se dio el domingo 28 de diciembre, durante la emisión de Mercuriali 630 , ciclo del que se despidió con palabras de agradecimiento tanto para la emisora como para su equipo de trabajo.

Al aire, el conductor aclaró que su alejamiento no estuvo vinculado a un conflicto, sino a una nueva oportunidad laboral que implicó repensar su rutina.

"No sigo el año que viene en la radio, pero estoy muy agradecido", expresó el periodista, antes de detallar el cambio que se viene en su carrera. "Teníamos previsto seguir en 2026 pero me surgió una propuesta que tomé porque es de lunes a viernes en otra radio", explicó el comunicador.

En ese sentido, Mercuriali remarcó que la decisión también estuvo atravesada por una búsqueda de mayor equilibrio personal: "Me pareció mejor para mi vida tener el domingo liberado por la mañana para descansar mejor y estar más en familia". Asimismo, recordó el desgaste que implicó el ritmo semanal: "Este año, lo más duro fue solo tener el sábado libre que, además, estás pensando en el programa del domingo".

Horas después, el periodista volvió a referirse a su salida a través de un mensaje en redes sociales, donde profundizó su despedida y volvió a agradecer a quienes formaron parte de la experiencia. "Hoy fue mi último programa en AM 630. Pusimos muchas ganas para acompañarlos con la mejor información y una linda sonrisa cada domingo. Me llevo mucho más de lo que dejé", escribió en su cuenta de Instagram.

"Así que estoy muy agradecido por este 2025. Gracias a mis compañeros. En muy poco tiempo generamos una energía espectacular. Los voy a extrañar mucho. Gracias a @jonatanandreani por abrirme las puertas de la radio este año y por la propuesta para el 2026", continuó el periodista.

Franco Mercuriali Instagram La publicación que realizó el periodista para despedirse del ciclo que comenzó a conducir este año. Captura de pantalla Instagram Francomercu.

Por último, Franco Mercuriali dedicó unas palabras especiales a los oyentes y dejó abierta la expectativa sobre su futuro profesional: "Y sobre todo gracias a los oyentes de Rivadavia. Me llevo el cariño en cada mensaje que mandaron a la radio. Nos volveremos a ver. Mañana les cuento en qué radio estaré de lunes a viernes en el 2026".

Cabe recordar que Mercuriali había llegado a Radio Rivadavia en junio de este año, tras la finalización de Si pasa, pasa, el programa que conducía Ignacio Ortelli los domingos, y su paso por la emisora se extendió durante varios meses de alta exposición radial.