La periodista habló sobre su expulsión de APTRA y la actriz la frenó en seco para dar su opinión.

Mirtha Legrand vivió su último programa del 2025 y la mesa se llenó de estrellas. Entre las figuras invitadas se encontraban Soledad Silveyra, Pilar Smith, Beto Casella y Julia Zenko, quienes compartieron una linda velada con la histórica conductora.

En medio del programa, la diva de El Trece le preguntó a Pilar Smith sobre su expulsión de APTRA. Días atrás, revelaron que tanto la periodista como su colega Evelyn Von Brocke fueron expulsadas de la asociación tras una asamblea que se desarrolló en la sede.

"Me debo una charla con Luis, confío en él y espero que no me defraude", comenzó diciendo Pilar. La exmiembro de APTRA criticó fuertemente a los Martín Fierro de Miami y expresó que "parecía que estaban en un parripollo y eso les molestó, fue un ejemplo".

Soledad Silveyra frenó a Pilar Smith en la mesa de Mirtha Legrand Soledad Silveyra cruzó fuertemente a Pilar Smith en la mesa de Mirtha Legrand: "Me parece que..." En ese instante, Soledad Silveyra decidió opinar y lo hizo fuertemente, sin temor: "A mí me parece que esas cosas, cuando uno es miembro de algo, se dicen adentro; qué necesidad de decirlo afuera, perdón, Pilar".