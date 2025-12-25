El trago amargo de Pilar Smith: APTRA la invitó al brindis de fin de año luego de ser expulsada

Una sorpresiva convocatoria a la celebración anual de APTRA generó desconcierto en el mundo del espectáculo. Los detalles del invitación que reactivó la interna.

La atmósfera en la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) se encuentra nuevamente en ebullición tras un movimiento administrativo que pocos esperaban. En medio de la reciente exclusión de Pilar Smith y Evelyn Von Brocke, la entidad envió una invitación formal a su tradicional evento de fin de año, dirigida específicamente a una de las protagonistas del conflicto mediático más resonante de los últimos meses. Este gesto ha reavivado los rumores sobre las divisiones internas que atraviesa la cúpula de la organización.

Mientras que Evelyn Von Brocke no recibió comunicación alguna por parte de la institución, la conductora confirmó públicamente que el correo electrónico llegó a su bandeja de entrada de manera oficial. La disparidad en el trato hacia los periodistas expulsados ha alimentado teorías sobre un posible intento de conciliación por parte de la gestión actual, o bien, un simple error protocolar que terminó exponiendo las grietas entre los directivos encargados de organizar el encuentro social.

La verdad sobre la invitación de APTRA a Pilar Smith Pilar Smith y el inesperado gesto de APTRA: invitación al brindis tras la polémica expulsión Pilar Smith y el inesperado gesto de APTRA: invitación al brindis tras la polémica expulsión. Video: Intrusos (América TV) Al abordar el tema en la pantalla de Intrusos, la periodista no eludió la controversia y ratificó su posición frente al convite recibido. Con total seguridad, manifestó: “Puedo ir tranquilamente, pero no sé si tengo ganas”. Según su análisis, el marco normativo de la institución no le impide presentarse en las instalaciones para alzar la copa con quienes fueron sus compañeros durante años, a pesar de su expulsión.

Así se enteró Pilar Smith que fue expulsada de APTRA ¡Escándalo! Confirmaron la expulsión de Evelyn Von Brocke de APTRA tras la denuncia de Marcelo Polino Pese a tener el acceso garantizado desde el punto de vista legal, la comunicadora se debate entre la nostalgia y la incomodidad de enfrentar un ambiente hostil. La sombra de la dirigencia y las lealtades cruzadas dentro de la entidad pesan en su balanza personal. “Evaluará si tiene ganas de exponerse en ese contexto”, sostuvieron desde su entorno, subrayando que el factor emocional será determinante para definir su presencia este fin de año.