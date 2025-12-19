¡Escándalo total en APTRA! Expulsaron a Evelyn Von Brocke y a Pilar Smith tras una asamblea

La decisión vuelve a poner en el foco de la tormenta a la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) se encuentra pasando uno de los momentos más críticos luego de la fuerte interna que estalló en las últimas semanas. Este jueves se realizó la asamblea en la que se definió la expulsión de Evelyn Von Brocke.

Allí se debatió la sanción a Evelyn Von Brocke, luego de la polémica generada por la difusión pública de un supuesto patrimonio de Marcelo Polino sin que la información sea previamente verificada.

Ángel de Brito en LAM comunicó la noticia y sorprendió a todos: "¡Último momento! Expulsada Evelyn Von Brocke de APTRA. Pensabamos que no pero expulsada", confirmó el conductor del programa de América.

Captura de pantalla 2025-12-18 211535 Evelyn Von Brocke quedó afuera de APTRA. Foto: captura de video / América TV. Luis Ventura, presidente de la Asociación Argentina de Actores, llegó tarde a la asamblea y enfrentó a la prensa: "¡No sé, no entré! Qué quieren que haga. Saben más que yo", le comentó a los cronistas que se encontraban en la puerta.

Pilar Smith también fue expulsada de APTRA Minutos después, se dio a conocer que Pilar Smith también fue expulsada de APTRA y compartió un duro comunicado: "No me expulsaron por una falta, me expulsaron por no callarme. Ejercí el periodismo, opiné, dije lo que pienso". Además, dejó en claro que todo quedará en manos de su abogada.