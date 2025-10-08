El comunicador y la conductora discutieron acaloradamente en Polémica en el Bar y todo salió al aire.

Desde hace semanas que Pilar Smith expresa en diferentes medios de comunicación que tiene muchas ganas de presentarse en las elecciones para ser presidenta de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas. En medio de todo esto, se enfrentó con Luis Ventura, quien preside la entidad, y discutieron en vivo.

La periodista comenzó hablando de su pelea con Facundo Ventura, hijo de Luis: "Él está ensañado conmigo porque yo me quiero presentar en dos años y él pareciera que tiene que atacarme y ningunearme para tener un lugar en los programas de espectáculos". Posteriormente a esto, Luis Ventura tomó la palabra y le hizo un fuerte reclamo a la comunicadora.

"Lo único que voy a decir es que con los pibes no", en ese instante Pilar lo interrumpió y expresó: "Bueno, con las mujeres tampoco porque él habló muy mal de mí antes de la nota que yo di en LAM". Por supuesto que Ventura no se calló y defendió a su hijo: "Hace un año que vos te presentabas como fórmula con Facundo y ahora lo negás, ahora se chorea los pasajes".

Video: fuerte discusión entre Luis Ventura y Pilar Smith en América Escándalo en vivo: Luis Ventura y Pilar Smith pelearon fuertemente y recrudece la interna en APTRA Es que Facundo salió ganador del sorteo que realizaron en APTRA para viajar a los Martín Fierro en Estados Unidos y a la conductora le pareció raro el resultado. Ante esto, Luis salió nuevamente con los tapones de punta: "Facundo no necesita sorteos que le regalen pasajes, se los puede pagar con los laburos que tiene. No ensucies".