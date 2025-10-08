Una famosa periodista dio de qué hablar con su polémica actitud en la presentación del libro de Javier Milei: "Aires de diva"

Gustavo Méndez reveló en Mujeres Argentinas que una reconocida periodista sorprendió a todos con su actitud en el evento del presidente de la Nación Argentina.

La periodista dio de qué hablar con su actitud en la presentación del libro de Javier Milei.

Javier Milei presentó su nuevo libro "La construcción del milagro" este lunes en el Movistar Arena, con un show que duró poco más de una hora. El presidente de la Nación Argentina interpretó varias canciones argentinas, como Demoliendo hoteles de Charly García, junto a "La banda presidencial".

Más allá de las repercusiones que generó el propio espectáculo, salieron a la luz algunos detalles del evento que dieron mucho de que hablar. En Mujeres Argentinas, Gustavo Méndez reveló la actitud que tuvo una famosa periodista en la presentación del libro.

Javier Milei El presidente de la Nación Argentina se presentó junto a "La banda presidencial". Juan Mateo Aberastain/MDZ "A mí lo que me dijeron es... no soberbia, pero los aires de diva de Mariana Brey ayer fueron tremendos. Que ni Karina, ni Amalia, ni Lilia Lemoine, ni Karen Reichardt, ni Virginia Gallardo tenía tantos aires de diva", comenzó contando el periodista.

"No saludaba a nadie, por ejemplo", añadió Méndez, sorprendiendo a todo el panel.