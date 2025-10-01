Cuántos mensajes recibió Luis Ventura después de los Martín Fierro
Como todos los años, la entrega de los Martín Fierro generó polémica y malestar en algunos. Por eso, Luis Ventura recibió varias quejas en su celular.
Desde hace tiempo, Luis Ventura está al frente de APTRA (La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) que organiza la entrega de los Premios Martín Fierro. Esta semana se celebró una nueva edición de los galardones y, al igual que todos los años, generó polémica.
El comunicador recibió varias quejas en su celular. "Hoy estoy arriba de los quinientos mensajes, y creo que una cuarta parte son quejas, serían unos ciento y pico de reclamos. Ahora también recibí felicitaciones, incluso internacionales, de Miami. Yo estoy contento porque llevamos a puerto a un buque que era difícil y uno de los temas complicados era cómo encarar el homenaje a Jorge Lanata", contó.
"Jorge venía de haber sido homenajeado y galardonado en el Martín Fierro de Radio, y ayer hicimos una verdadera ingeniería para que ninguna de las partes se sienta afectada”, agregó.
Cuál es la mayor dificultad de Luis Ventura como presidente de APTRA
En una reciente entrevista con La Nación, Luis Ventura confesó que la mayor dificultad es "juntar la plata y lidiar con los socios". Y explicó: "Tengo un montón de socios de Aptra con cuadros oncológicos, tratamientos, internaciones. Yo por mes tengo que estar levantando 35 millones de pesos para las mensualidades de la prepaga. ¿Cómo lo hago si no recaudo?"