La cuantiosa deuda que habría dejado Jorge Lanata a sus herederas

A más de medio año del fallecimiento de Jorge Lanata, ahora se conoció una cuantiosa deuda que le habría dejado a sus herederas. Al parecer, el conocido periodista le debía trescientos mil dólares a Radio Mitre. Todo esto a raíz de la sucesión, ya que la señal radial se habría presentado como deudora.

"Es lógico, quieren cobrar, hasta hace unos meses todos eran dolientes y lloraban, pero ahora ‘al pan,pan y al vino, vino’. Así que es complicado el tema porque recae en las herederas", contó Adrián Pallares en Intrusos.

"Este es un dinero que le habría dado Radio Mitre a Lanata, y ahora cuando se hace la declaratoria de herederos y acreedores, ellos se presentaron", explicó.

Y agregó: "Todavía no hicieron el reclamo formal, pero lo concreto es que si te presentás estás intentando cobrar. Si no ¿para qué lo hacés? Este dinero se le daba en calidad de adelanto de sueldo, era una mecánica que tenía Jorge de pedir adelantado y después se lo iban descontando. Porque en el medio estuvo todo eso de si era para una propiedad para Marcovecchio... ¡Era para Lanata! Y él lo usaba para lo que quería. Es un dinero que tenía que ver con lo que ganaba".