Julieta Poggio y el ganador del Martín Fierro con quien habría pasado la noche

Martín Salwe y Julieta Poggio habrían compartido una noche juntos tras la gala de los Martín Fierro. Los rumores se agrandan cada vez más.

Los Martín Fierro 2025 dejaron más que premios y looks virales. En el after party del Hilton, una escena llamó la atención de varios invitados: Julieta Poggio y Martín Salwe habrían estado juntos, a los besos, y hasta compartido habitación. El rumor se instaló rápido en redes y programas de espectáculos, donde no tardaron en buscar confirmaciones.

La información fue revelada en LAM, donde Pepe Ochoa aseguró que “hubo besos y noche compartida”. Salwe, que fue parte del equipo premiado de Pasó en América, intentó bajarle el tono: “Fue solo un besito, dormí en mi casa”. Pero los testigos dicen otra cosa, y Julieta tampoco lo negó del todo.

Martín Salwe El encuentro entre Julieta y Salwe despertó curiosidad en redes y medios. Foto: Archivo

Julieta Poggio: relación abierta, picos y libertad Julieta Poggio, que mantiene una relación abierta con Fabrizio Maida, explicó que “le dio un pico porque le cayó bien” y que “reparte picos”. La ex GH se mostró relajada ante las cámaras y dejó claro que no hay exclusividad en su vínculo actual. “No hay que explicar tanto”, dijo, mientras los panelistas debatían si fue solo un juego o algo más.

Martín Salwe, por su parte, se mostró incómodo con la exposición, aunque reconoció que “hubo buena onda”. En redes, los fans de Julieta celebraron su libertad.