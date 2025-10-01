Julieta Poggio y el ganador del Martín Fierro con quien habría pasado la noche
Martín Salwe y Julieta Poggio habrían compartido una noche juntos tras la gala de los Martín Fierro. Los rumores se agrandan cada vez más.
Los Martín Fierro 2025 dejaron más que premios y looks virales. En el after party del Hilton, una escena llamó la atención de varios invitados: Julieta Poggio y Martín Salwe habrían estado juntos, a los besos, y hasta compartido habitación. El rumor se instaló rápido en redes y programas de espectáculos, donde no tardaron en buscar confirmaciones.
La información fue revelada en LAM, donde Pepe Ochoa aseguró que “hubo besos y noche compartida”. Salwe, que fue parte del equipo premiado de Pasó en América, intentó bajarle el tono: “Fue solo un besito, dormí en mi casa”. Pero los testigos dicen otra cosa, y Julieta tampoco lo negó del todo.
Te Podría Interesar
Julieta Poggio: relación abierta, picos y libertad
Julieta Poggio, que mantiene una relación abierta con Fabrizio Maida, explicó que “le dio un pico porque le cayó bien” y que “reparte picos”. La ex GH se mostró relajada ante las cámaras y dejó claro que no hay exclusividad en su vínculo actual. “No hay que explicar tanto”, dijo, mientras los panelistas debatían si fue solo un juego o algo más.
Martín Salwe, por su parte, se mostró incómodo con la exposición, aunque reconoció que “hubo buena onda”. En redes, los fans de Julieta celebraron su libertad.
Más allá de los rumores, el cruce entre Julieta y Martín dejó en evidencia cómo las nuevas formas de vincularse siguen generando ruido en la televisión tradicional. Entre picos, risas y declaraciones ambiguas, el after de los Martín Fierro sumó un capítulo más al universo de las celebridades argentinas.