Netflix: el esperado documental argentino que llega en octubre

Toda una generación se prepara para ver el documental de Duki en Netflix. Cuándo se estrena y de qué trata.

El 2 de octubre Netflix estrena una de las producciones más esperadas del mes.

Netflix sigue apostando por las historias que marcan época y octubre trae una de las más esperadas por el público argentino. En medio de decenas de estrenos, la plataforma suma un documental que retrata el fenómeno urbano más potente de los últimos años: Rockstar: Duki desde el fin del mundo.

Cuándo se estrena el documental más esperado en Argentina El documental se estrena el jueves 2 de octubre y está dirigido por Alejandro Hartmann, el mismo realizador de Carmel: ¿Quién mató a María Marta?. La producción incluye imágenes inéditas, material detrás de escena y testimonios de figuras clave del movimiento urbano como Bizarrap, Nicki Nicole, Ysy A y Neo Pistea. También se suman voces de su equipo, familia y amigos, que ayudan a reconstruir el camino de Mauro Lombardo desde El Quinto Escalón hasta los estadios más grandes del mundo.

documental duki netflix Rockstar Duki desde el fin del mundo tendrá una duración de una hora y media. Foto: Archivo

La película recorre los inicios de Duki en el freestyle, su explosión como solista, la formación de Modo Diablo y su consolidación como referente global. El foco está puesto en su evolución artística, pero también en los conflictos internos, la presión mediática y el impacto emocional de crecer bajo los reflectores. “La gente vio con sus ojos que yo era un pibito como cualquier otro”, dice Duki en el tráiler oficial.

Además del estreno, el artista continúa con su gira mundial Ameri World Tour, que lo llevó por Estados Unidos, Europa y América Latina. El documental se suma a un año histórico para Duki, que sigue batiendo récords, colaborando con artistas internacionales y conectando con nuevas audiencias.