Las guerreras K-pop: la razón del éxito de la película animada más vista de la historia de Netflix

Los fanáticos y no fanáticos del k-pop están hablando de la nueva sensación mundial que está en Netflix . Se trata de la película animada KPop Demon Hunters (Las guerreras K-pop) que rápidamente se transformó en un éxito global.

La película fue estrenada el 20 de junio y rápidamente se transformó en el film animado más visto en la historia de Netflix . En la historia aparecen dos bandas ficticias que ya están dominando las listas musicales mundiales superando a otras figuras del k-pop como BTS y Black Pink.

Aunque muchos no lo crean las canciones de la banda sonora de esta película están en el Billboard Hot 100 y se ubicaron en el puesto 1 del ranking. También en Spotify han llegado al primer y tercer puesto.

En la película se ve la historia de Rumi, Mira y Zoey que integran un grupo femenino de K-pop, Huntr/x. Ellas a su vez son guardianas secretas del mundo. Las superestrellas tienen la misión de proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales y se enfrentan a los villanos homólogos, los Saja Boys.

La película es una perfecta combinación de acción con una historia sobre la amistad, la fidelidad, la confianza y la identidad. Tiene deslumbrantes efectos visuales, secuencias ingeniosas de acción y humor, además de un toque de fantasía. Pero eso no es todo, trae además un mensaje universal sobre el autodescubrimiento.

Pero sin dudas que una de las claves de este éxito del streaming es la música. Maggie Kang, codirectora de la película se inspiró en los ídolos k-pop que desde niña admiraba. De alguna manera la música se convierte en la película en un arma sobrenatural que ahuyenta a todas las fuerzas oscuras.

"A diferencia de otras películas de animación, en las que las canciones suelen añadirse como relleno o gancho comercial, aquí la música se integró en la narrativa de una manera que la realza en lugar de distraerla", señaló a la BBC, Lashai Ben Salmi, líder comunitario especializado en la cultura coreana en Europa.

Y otra de las razones del éxito de la película es el aumento de la familiaridad mundial con la cultura coreana.