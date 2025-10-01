¡No creerás lo fáciles que son estas tortitas negras!: receta paso a paso

Prepara tortitas negras irresistibles con esta receta sencilla. Disfruta de un desayuno o merienda dulce que encantará a toda la familia.

La receta de tortitas negras es un clásico de la bollería argentina que destaca por su masa esponjosa cubierta con abundante azúcar negra. Es un panificado dulce muy popular en panaderías, perfecto para acompañar con café, té o mate. Prepararlas en casa es más fácil de lo que imaginas y el resultado es delicioso.

Las tortitas negras son uno de los íconos de la panadería argentina y han acompañado a generaciones en desayunos y meriendas. Su nombre se debe al contraste de su masa dorada con la cobertura oscura de azúcar negra, que se carameliza levemente durante la cocción. Siguiendo el paso a paso podrás recrear en casa ese sabor tan característico que normalmente encontramos en las panaderías tradicionales.

El secreto está en lograr una masa suave y aireada, similar a la de un pan dulce liviano, que se corona con una generosa capa de azúcar negra, dándole un aspecto inconfundible y un sabor profundo y aromático. Son perfectas para compartir en reuniones familiares, con amigos o simplemente para darte un gusto personal. Prepararlas no requiere ser un experto en panadería, solo un poco de paciencia para respetar los tiempos de levado. Una vez listas, podrás disfrutar de una bollería casera de calidad, tierna por dentro y con ese toque crujiente en la superficie que las hace irresistibles.

Muchos panaderos modernizaron la receta rellenándolas con dulce de leche o mermeladas La receta de tortitas negras es una de las más tradicionales en panaderías argentinas. Shutterstock

Ingredientes 500 g de harina 000, 25 g de levadura fresca o 10 g de levadura seca, 80 g de azúcar común, 250 ml de leche tibia, 1 huevo, 50 g de manteca a temperatura ambiente, 1 cucharadita de sal, 200 g de azúcar negra para la cobertura.