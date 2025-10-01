¡No creerás lo fáciles que son estas tortitas negras!: receta paso a paso
Prepara tortitas negras irresistibles con esta receta sencilla. Disfruta de un desayuno o merienda dulce que encantará a toda la familia.
La receta de tortitas negras es un clásico de la bollería argentina que destaca por su masa esponjosa cubierta con abundante azúcar negra. Es un panificado dulce muy popular en panaderías, perfecto para acompañar con café, té o mate. Prepararlas en casa es más fácil de lo que imaginas y el resultado es delicioso.
Las tortitas negras son uno de los íconos de la panadería argentina y han acompañado a generaciones en desayunos y meriendas. Su nombre se debe al contraste de su masa dorada con la cobertura oscura de azúcar negra, que se carameliza levemente durante la cocción. Siguiendo el paso a paso podrás recrear en casa ese sabor tan característico que normalmente encontramos en las panaderías tradicionales.
El secreto está en lograr una masa suave y aireada, similar a la de un pan dulce liviano, que se corona con una generosa capa de azúcar negra, dándole un aspecto inconfundible y un sabor profundo y aromático. Son perfectas para compartir en reuniones familiares, con amigos o simplemente para darte un gusto personal. Prepararlas no requiere ser un experto en panadería, solo un poco de paciencia para respetar los tiempos de levado. Una vez listas, podrás disfrutar de una bollería casera de calidad, tierna por dentro y con ese toque crujiente en la superficie que las hace irresistibles.
Ingredientes
500 g de harina 000, 25 g de levadura fresca o 10 g de levadura seca, 80 g de azúcar común, 250 ml de leche tibia, 1 huevo, 50 g de manteca a temperatura ambiente, 1 cucharadita de sal, 200 g de azúcar negra para la cobertura.
Paso a paso para que prepares tortitas negras
- Disuelve la levadura en la leche tibia junto con una cucharadita de azúcar y deja reposar unos 10 minutos hasta que espume.
- Coloca la harina, el azúcar común y la sal en un bol grande. Incorpora la levadura activada, el huevo y la manteca blanda. Amasa hasta obtener una masa suave y elástica.
- Forma un bollo, cúbrelo con un paño y deja reposar en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño.
- Desgasifica la masa y divídela en porciones iguales. Forma bollos redondos y colócalos en una bandeja enmantecada, dejando espacio entre cada uno.
- Cubre la bandeja y deja reposar otros 30 minutos para que los bollos se inflen nuevamente.
- Pincela la superficie con un poco de leche y cubre generosamente cada bollo con azúcar negra.
- Lleva la bandeja a un horno precalentado a 180 °C y cocina de 20 a 25 minutos, hasta que la base esté dorada y el azúcar negra forme una costra característica.
De la cocina a tu mesa
Deja entibiar sobre una rejilla y disfruta las tortitas negras recién hechas, acompañadas de tu infusión favorita.
Preparar en casa la receta de tortitas negras es una experiencia gratificante que te conecta con la tradición de la bollería argentina. Aunque requiere un poco de paciencia por los levados, la elaboración es sencilla y el resultado final vale cada minuto. El contraste entre la masa tierna y la cubierta crocante de azúcar negra las convierte en un clásico irresistible. Conserva tus tortitas en un recipiente hermético o guárdalas en el congelador para saborarlas cuando quieras. Nada se compara con el aroma de estas piezas recién horneadas, que evocan recuerdos familiares y la calidez de las panaderías de barrio. Prepararlas tú mismo te permite ajustar la dulzura, el tamaño y la cobertura según tu gusto. Una tradición deliciosa que merece seguir viva y compartida generación tras generación. ¡Y a disfrutar!.