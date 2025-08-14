Presenta:

Prepara cronuts que combina donuts y croissants: receta auténtica para que salgan perfectos

Receta de cronuts caseros con masa hojaldrada y glaseado dulce.

Napsix

Receta de cronuts caseros: mezcla perfecta entre donuts y croissants.

Shutterstock

Si quieres impresionar a todos con una preparación diferente y deliciosa, esta receta de cronuts es perfecta. Los cronuts combinan lo mejor de una donuts con la textura de un croissants, resultando en una masa suave, hojaldrada y frita que se puede rellenar o glasear según el gusto.

La receta de cronuts nació en Nueva York y se volvió rápidamente una sensación en todo el mundo. Su nombre proviene de la combinación de "croissant" y "donut", y refleja exactamente lo que son: una masa hojaldrada como la del croissant, pero frita como una dona. Aunque puede parecer una preparación compleja, hacer cronuts caseros es totalmente posible si se sigue el paso a paso con paciencia. Requiere una masa laminada con manteca, similar a la del hojaldre o la viennoiserie, que luego se corta con forma de dona y se fríe hasta lograr una textura dorada y crujiente por fuera, pero suave por dentro. Lo mejor es que se puede adaptar el relleno y el glaseado al gusto personal: desde crema pastelera o dulce de leche hasta coberturas de chocolate, glasé o azúcar glass.

Deliciosos cronuts para deleitar a todos.
Aunque parece compleja, la receta de cronuts puede hacerse en casa si se sigue el proceso para hacer la masa con paciencia.

Ingredientes

500 g de harina 0000, 7 g de sal, 60 g de azúcar, 10 g de levadura seca (o 25 g de levadura fresca), 250 ml de leche tibia, 1 huevo, 40 g de manteca (para la masa), 200 g de manteca fría (para el laminado), aceite para freír, azúcar para espolvorear, glasé o cobertura a gusto.

Paso a paso para que prepares cronuts

  1. En un recipiente grande, mezcla la harina con la sal y el azúcar. Aparte, disuelve la levadura en la leche tibia y deja reposar 5 minutos hasta que active. Luego, incorpora la mezcla de levadura a los ingredientes secos, añade el huevo y la manteca blanda (los 40 g iniciales). Amasa hasta formar una masa suave, sin grumos.
  2. Cubre con film y deja levar durante 1 hora o hasta que duplique su volumen.
  3. Coloca los 200 g de manteca fría entre dos papeles de hornear y estírala con un rodillo hasta formar un rectángulo plano de aproximadamente 1 cm de grosor. Refrigera nuevamente para que esté firme al momento de laminar.
  4. Una vez que la masa haya levado, desgasifica suavemente y estírala en forma de cruz, dejando el centro más grueso. Coloca la manteca fría en el centro y envuelve con los bordes de masa, como un sobre.
  5. Estira la masa con cuidado en forma de rectángulo largo, doblala en tres partes (como un tríptico) y refrigera durante 20 minutos. Repite este proceso de estirado y doblado dos veces más, siempre con reposos en frío entre cada vuelta para lograr un buen hojaldrado.
  6. Después de la última vuelta y reposo, estira la masa hasta un grosor de aproximadamente 2 a 2,5 cm. Con un cortador de donuts o dos cortantes circulares (uno grande y uno pequeño), corta los cronuts. Acomódalos sobre una placa ligeramente enharinada, cúbrelos con un paño limpio y deja levar 30 a 40 minutos.
  7. Calienta abundante aceite en una cacerola o sartén profunda a 170°C. Fríe los cronuts de a poco para no bajar la temperatura del aceite. Cocina cada uno durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que estén bien dorados. Retira y coloca sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
  8. Una vez tibios o fríos, puedes espolvorearlos con azúcar, sumergirlos en glasé o cubrirlos con chocolate derretido. Si querés rellenarlos, usa una manga pastelera con boquilla fina y colocar crema, dulce de leche, ganache u otro relleno a gusto.
Innova en tu cocina con esta receta de cronuts.
La receta de cronuts combina las técnicas de la masa francesa de croissants con la tradición americana de los donuts.

De la cocina a tu mesa

Los cronuts caseros es una forma deliciosa de combinar técnicas clásicas de pastelería con un toque moderno. Aunque requiere tiempo y paciencia, el resultado final vale completamente el esfuerzo: una masa crocante por fuera, suave y hojaldrada por dentro, lista para ser personalizada con los sabores que más te gusten. Además, una vez dominada la técnica de laminado, puedes experimentar con otras formas y rellenos, haciendo que seana sea aún más versátil. Los cronuts son ideales para celebraciones, meriendas especiales o para sorprender a tus seres queridos con algo distinto. Animate a prepararlos y degusta un clásico moderno en tu propia cocina. ¡Y a disfrutar!

