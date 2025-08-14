Prepara cronuts que combina donuts y croissants: receta auténtica para que salgan perfectos

Receta de cronuts caseros con masa hojaldrada y glaseado dulce. Una combinación perfecta entre donuts y croissants que te va a encantar.

Si quieres impresionar a todos con una preparación diferente y deliciosa, esta receta de cronuts es perfecta. Los cronuts combinan lo mejor de una donuts con la textura de un croissants, resultando en una masa suave, hojaldrada y frita que se puede rellenar o glasear según el gusto.

La receta de cronuts nació en Nueva York y se volvió rápidamente una sensación en todo el mundo. Su nombre proviene de la combinación de "croissant" y "donut", y refleja exactamente lo que son: una masa hojaldrada como la del croissant, pero frita como una dona. Aunque puede parecer una preparación compleja, hacer cronuts caseros es totalmente posible si se sigue el paso a paso con paciencia. Requiere una masa laminada con manteca, similar a la del hojaldre o la viennoiserie, que luego se corta con forma de dona y se fríe hasta lograr una textura dorada y crujiente por fuera, pero suave por dentro. Lo mejor es que se puede adaptar el relleno y el glaseado al gusto personal: desde crema pastelera o dulce de leche hasta coberturas de chocolate, glasé o azúcar glass.

Deliciosos cronuts para deleitar a todos. Aunque parece compleja, la receta de cronuts puede hacerse en casa si se sigue el proceso para hacer la masa con paciencia. Shutterstock

Ingredientes 500 g de harina 0000, 7 g de sal, 60 g de azúcar, 10 g de levadura seca (o 25 g de levadura fresca), 250 ml de leche tibia, 1 huevo, 40 g de manteca (para la masa), 200 g de manteca fría (para el laminado), aceite para freír, azúcar para espolvorear, glasé o cobertura a gusto.

Paso a paso para que prepares cronuts En un recipiente grande, mezcla la harina con la sal y el azúcar. Aparte, disuelve la levadura en la leche tibia y deja reposar 5 minutos hasta que active. Luego, incorpora la mezcla de levadura a los ingredientes secos, añade el huevo y la manteca blanda (los 40 g iniciales). Amasa hasta formar una masa suave, sin grumos. Cubre con film y deja levar durante 1 hora o hasta que duplique su volumen. Coloca los 200 g de manteca fría entre dos papeles de hornear y estírala con un rodillo hasta formar un rectángulo plano de aproximadamente 1 cm de grosor. Refrigera nuevamente para que esté firme al momento de laminar. Una vez que la masa haya levado, desgasifica suavemente y estírala en forma de cruz, dejando el centro más grueso. Coloca la manteca fría en el centro y envuelve con los bordes de masa, como un sobre. Estira la masa con cuidado en forma de rectángulo largo, doblala en tres partes (como un tríptico) y refrigera durante 20 minutos. Repite este proceso de estirado y doblado dos veces más, siempre con reposos en frío entre cada vuelta para lograr un buen hojaldrado. Después de la última vuelta y reposo, estira la masa hasta un grosor de aproximadamente 2 a 2,5 cm. Con un cortador de donuts o dos cortantes circulares (uno grande y uno pequeño), corta los cronuts. Acomódalos sobre una placa ligeramente enharinada, cúbrelos con un paño limpio y deja levar 30 a 40 minutos. Calienta abundante aceite en una cacerola o sartén profunda a 170°C. Fríe los cronuts de a poco para no bajar la temperatura del aceite. Cocina cada uno durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que estén bien dorados. Retira y coloca sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Una vez tibios o fríos, puedes espolvorearlos con azúcar, sumergirlos en glasé o cubrirlos con chocolate derretido. Si querés rellenarlos, usa una manga pastelera con boquilla fina y colocar crema, dulce de leche, ganache u otro relleno a gusto.