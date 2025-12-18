Pelea por su vida: el preocupante gesto que tuvo Christian Petersen antes de la descompensación

En el programa Tarde o Temprano dialogaron con un periodista de San Martín de los Andes quien reveló una contundente información.

Christian Petersen se encuentra luchando por su vida luego de sufrir una afección cardíaca mientras se encontraba escalando el volcán Lanín en el sur de nuestro país. El chef se encuentra internado en terapia intensiva con falla multiorgánica y su estado es reservado.

En las últimas horas se fueron conociendo más detalles sobre lo ocurrido y en el programa Tarde o Temprano (El Trece) revelaron detalles que hasta el momento eran desconocidos. Se trata de los minutos previos a la descompensación del cocinero.

Sebastián Ciuffolotti, periodista de Nequén, dialogó con el equipo de María Belén Ludueña y estremeció a todos con la información: "Esta situación nos tomó por sorpresa porque hace cinco días que está internado. El día viernes se descompuso".

Los detalles de los minutos previos a la descompensación que sufrió Christian Petersen El gesto de Christian Petersen que encendió las alarmas minutos antes de la descompensación "Empezó a tener una especie de brote porque se sacó los zapatos y las medias. A ese nivel hay que estar abrigado; es temprano y los que estaban ahí notaron el comportamiento y automáticamente dieron aviso y montaron un operativo para rescatarlo", comentó el comunicador.