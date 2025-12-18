El romántico mensaje que Christian Petersen le dedicó a su mujer antes de descompensarse: "Amar"

El mundo de la televisión y de la gastronomía se encuentran totalmente en shock luego de que se conoció la fuerte noticia sobre el grave estado de salud en el que se encuentra Christian Petersen . El chef está internado en terapia intensiva y con falla multiorgánica, lo que causa principal preocupación.

"Estaba en una excursión en el Sur, escalando el Volcán Lalín y sufrió una afección cardíaca. Está internado en terapia intensiva, lo quieren trasladar, pero no mejora", contaron en el ciclo Puro Show, de El Trece.

"Durante el ascenso, el guía advirtió que no se encontraba bien y tuvieron que hacer un operativo de rescate", detallaron. El parte médico indicó que presentaba un brote y una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular y acelerado del corazón.

El día 2 de diciembre Christian Petersen le dedicó un tierno posteo a Sofía Sánchez Zelaschi, su mujer , quien se encuentra con él en este duro momento. Lo que llamó la atención fue la frase, ya que demuestra el cariño que le tiene a su mujer.

"Para amar de verdad has de ser feliz. Para ser feliz has de amar de verdad" , expresó junto a un carretel de imágenes junto a su esposa y diferentes paisajes. Ella, por supuesto, le respondió con un cariñoso y corto escrito: "Te amo, mi vida".

El parte médico de Christian Petersen

Christian Petersen está luchando por su vida luego de sufrir una afección cardíaca mientras se encontraba en medio de un desafío deportivo en la Patagonia argentina. Petersen se encontraba escalando el volcán Lanín cuando comenzó a sentirse mal.

De acuerdo al parte médico y la información difundida en el ciclo Puro Show (El Trece), Petersen sufrió un brote y una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca que acelera e irregulariza el ritmo del corazón.

La gravedad de su cuadro impidió, por ahora, su traslado a la ciudad de Buenos Aires, una opción que los médicos evaluaron en las primeras horas tras la internación.