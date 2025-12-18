Christian Petersen reveló su secreto para lograr la milanesa perfecta

En la gastronomía argentina, la milanesa ocupa un lugar central en la mesa de millones de familias. Aunque la receta parece sencilla y se repite de generación en generación, los pequeños detalles pueden cambiarlo todo. En ese sentido, Christian Petersen , uno de los chefs más reconocidos del país, compartió su mirada experta sobre cómo lograr una milanesa perfecta, desde la elección de la carne hasta la forma de cocinarla.

El cocinero fue invitado al programa Perros de la calle, donde participó de la columna gastronómica y habló sobre su recorrido en la cocina y su nuevo libro dedicado exclusivamente a este clásico argentino. Allí, Christian Petersen explicó que, aun después de reunir más de cien recetas distintas, siente que el universo de la milanesa sigue siendo inagotable.

"La milanesa se puede comer con puré, con fideos, con papas fritas… . Una pasta con milanesa es confortable, por eso ahora está de moda. Con dos huevos fritos, a caballo. Es histórico. En el campo era con fideos y queso.¿La milanesa al horno? A mi me encanta", comentó Petersen.

Más allá de las combinaciones, el chef remarcó que el método de cocción influye directamente en el sabor y la textura final .

"Técnicamente, frita es más rica. ¿Por qué es tan rica la milanesa? Porque estás comiendo proteínas, carne, frito, es crocante, tierna, sale humo, no sabés que hay en el medio, la cortás, en teoría al horno usás menos aceite pero usás más porque le ponés abajo y arriba", agregó.

Para Christian Petersen, la clave empieza mucho antes de llegar a la sartén. La elección del corte es fundamental para conseguir una milanesa equilibrada, jugosa y tierna.

"La mejor milanesa es de nalga porque es un corte intermedio de carne, ni gruesa ni finita. Es la pulpa, la nalga, la parte más linda de la vaca. Frita y fileteada en el momento porque tiene más humedad. Cuando la pasas por los huevos no tiene que chupar sino de los huevos para afuera", detalló el cocinero.

Por último, el chef explicó un error muy común en el empanado que puede arruinar el resultado final. "Los huevos protegen el empanado que hay pan rallados diferentes. No se deja la carne en los huevos porque sino ésta larga los jugos y hace que se infle. Yo hace más de tres años que todos los días como una milanesas fría o caliente", dijo.