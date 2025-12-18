Biodescodificación: el significado emocional que esconde el colon irritable

La biodescodificación descubre el significado de las emociones no resueltas para tratar de sanar las enfermedades.

La medicina avanza a pasos agigantados, sin embargo existen terapias alternativas que buscan otras explicaciones a las enfermedades. Una de ellas es la biodescodificación que explora las emociones no resueltas para sanar el cuerpo. Si bien no es una ciencia, ofrece una mirada diferente.

Biodescodificación Un problema que aqueja a muchas personas es el conocido síndrome del colon irritable. Se trata de una condición que afecta a millones de personas en el mundo generando muchas molestias digestivas en el tránsito intestinal. A veces no se encuentra la causa clara o la solución definitiva.

Desde este contexto donde la biodescodificación emerge como una perspectiva que invita a mirar más allá de lo físico. Con la mirada de esta óptica cada órgano tiene una función biológica y una simbología emocional. El colon que tiene la función de reabsorber agua de los desechos, se conecta con la idea de “retener” o “recuperar”.

El significado que atribuyen los expertos en biodescodificación apunta que la reabsorción excesiva de agua en el colon podría vincularse a un conflicto emocional profundo. "Quiero recuperar todo el amor de mi madre", es una de las frases simbólicas asociadas, indicando una necesidad intensa de reincorporar un afecto o recurso percibido como perdido.

biodescodificacion Biodescodificación. Una mirada hacia adentro. También esta disciplina asocia este problema a una sucesión de situaciones desagradables que la persona debe procesar sin lograr desprenderse de ellas. Esa acumulación emocional termina afectando al órgano.