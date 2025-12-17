Netflix estrena un drama de intriga con Ben Affleck y Matt Damon

El 16 de enero se estrena El Botín, una película que combina drama y suspenso para cautivar a toda la audiencia.

En Netflix ya se pueden conocer algunos estrenos del año próximo y para el 16 de enero tiene preparada una película de drama y suspenso protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon que cautivará a la audiencia en poco tiempo.

Netflix: de qué se trata “La confianza tambalea cuando un grupo de policías de Miami descubre millones de dólares en efectivo en una casa de seguridad abandonada. Ya nada ni nadie queda fuera de sospecha”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming sobre El Botín.

pelicula Netflix: un estreno imperdible. En esta película los dos actores encarnarán a dos policías de Miami que se encargan de incautar drogas y dinero en negro. Pero todo cambiará cuando acuden a la casa de una mujer que tiene 300 mil dólares escondidos de la venta de drogas.

El problema empieza cuando encuentran 20 millones en metálico y una llamada del dueño del dinero que no dejará que la policía se lo lleve. Encima algunos tendrán ganas de quedarse con ese dinero para comenzar una nueva vida.

Se trata de una película de acción que combina elementos de thriller y drama que sin dudas atrapará a los fans de este género.