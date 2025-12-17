Netflix: un crimen, tres sospechosos y una gran herencia encabezan el nuevo documental basado en una historia real

El misterio de 1999 llega a la plataforma de streaming y revisa las 3 teorías sobre el caso. Una historia de dinero, poder y paranoia.

Netflix le da la bienvenida a Asesinato en Mónaco, el documental que vuelve a poner en boca de todos el crimen que sacudió a todo el mundo financiero. Dura aproximadamente 90 minutos y relata un caso real que contiene temas serios e impactantes, por lo que no se recomienda para todo el público.

El caso gira en torno a la muerte de Edmodo Safra, un banquero multimillonario que apareció sin vida en su residencia de Mónaco en diciembre de 1999. La causa del deceso fue asfixia durante un incendio provocado en el baño blindado de su departamento en Montecarlo, mientras personal de enfermería se encontraba fuera.

Embed - ASESINATO EN MONACO ¦ DOCUMENTAL TRAILER ESPAÑOl ¿De qué va el documental? La justicia concluyó que el fuego fue intencional y lo inició Ted Maher, quien confesó haber iniciado el incendio en un intento fallido por convertirse en un héroe para la familia. Pero a más de dos décadas del caso, Netflix pone nuevamente el foco en esta historia que aún está envuelta en un gran misterio, aunque la justicia diga lo contrario.

El documental gira en torno a tres teorías: la del enfermero, la mafia rusa y la que apunta a la viuda, Lily Safra. La primera es la versión oficial aunque muchos señalan el plan del enfermero como rudimentario y se preguntan si Maher actuó solo, o tuvo la ayuda de otro sospechosos que nadie pudo encontrar.

El documental se estrenó el 17 de diciembre en Netflix. Archivo. La segunda teoría se apoya en la colaboración de Safra con autoridades estadounidenses ya que les había señalado movimientos sospechosos y, según fuentes periodísticas citadas en el documental, el magnate vivía con la convicción de que era perseguido. Sin embargo, en ningún momento se afirma o niega esta teoría, solo se presentan evidencias para que el espectador saque sus conclusiones.