Un escritor entre narcos: la película mexicana en Netflix imperdible

El humor y el drama van de la mano en esta producción mexicana de Netflix. Una película única y original.

La vida de un joven escritor se convierte en un laberinto de peligros absurdos cuando cruza la frontera hacia sus sueños académicos. Esta película de Netflix"No voy a pedirle a nadie que me crea" es una propuesta original y bastante oscura. El destino de Juan Pablo cambia de rumbo justo antes de despegar hacia su nueva aventura europea.

Una película mexicana bien original Un doctorado en Barcelona suena como el plan perfecto hoy. Sin embargo, una banda criminal irrumpe con exigencias muy extrañas. La realidad supera cualquier ficción que el protagonista intente redactar pronto. Todo lo que escribe se mezcla con amenazas bastante reales.

película1 Juan Pablo viaja junto a su novia con mucho miedo. Ese enredo delictivo lo obliga a vivir situaciones muy locas. La película tiene un ritmo que sube como motor acelerado. Cada escena muestra un México distinto, lleno de humor negro.

El director de esta obra busca incomodar y divertir. Su visión aleja al espectador de los clichés de siempre. Barcelona se vuelve un escenario de intrigas y muchos nervios. La literatura se mancha de tinta y también de peligro.