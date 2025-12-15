Netflix: una comedia muy oscura que necesitas ver con tu pareja

Esta comedia negra sobre matrimonios te resultará muy divertida. Ojo: es necesario verla con tu pareja.

La comedia de Netflix "El Viaje" ("I Owe You One") es pura tensión matrimonial con humor e ironía. Lars y Lisa, atrapados en la rutina, planean un fin de semana romántico que resulta ser una fachada. Ambos tienen un objetivo secreto: asesinar al otro para terminar con su estancada relación.

Una comedia muy negra en Netflix Lars (Aksel Hennie) y Lisa (Noomi Rapace) llevan mucho tiempo juntos, y no pueden más con el tedio. Los planes de cada uno chocan y la convivencia una carga. Para supuestamente avivar la llama, organizan una escapada a una cabaña en la montaña. Sin embargo, el supuesto romanticismo esconde un plan macabro. Cada uno lleva consigo herramientas y estrategias para asesinar a su cónyuge sin dejar rastro. La audiencia es testigo de cómo la pareja intenta superar al otro en un juego de astucia mortal.

comedia La película llama la atención en cada momento, haciendo que sea arduo predecir el siguiente giro. Las frases cotidianas adquieren un doble sentido siniestro, como cuando Lars le dice a Lisa "Siempre te cansas cuando pierdes" mientras juegan un juego de mesa.

La tensión se desata a partir de situaciones conyugales de lo más comunes. Una simple discusión sobre la cocción de la cena o la cantidad de bebidas compradas detona una escalada de hostilidad. Es imposible no sentir familiaridad con estas fricciones de pareja.

Lejos de optar por una separación civilizada, estos personajes eligen el camino extremo. La idea de acabar con la vida del otro se siembra en sus mentes como la solución definitiva a sus problemas maritales.