Limpieza: el truco infalible para quitar los stickers viejos de la heladera sin dejar rastro

Usando manteca para esta limpieza se puede dejar la heladera impecable libre de rastros de pegamento.

Las tareas de limpieza del hogar no siempre son tan sencillas. Especialmente cuando se trata de quitar stickers viejos de la heladera o de otras superficies. Hay un truco que se volvió viral por sus resultados para terminar con este problema.

Limpieza Para realizar la limpieza sin dejar rastros de pegamento y de etiquetas en la heladera existe un ingrediente natural que está dentro de la nevera que es la solución a este problema. Un truco infalible y muy económico.

Muchas veces al intentar quitar los stickers con las uñas o espátulas se hacen destrozos y se arruina la estética de la cocina y de la heladera en este caso. Los expertos en limpieza del hogar revelaron un método casero y seguro para no rayar las superficies: el truco de la manteca.

heladera2 Una limpieza que se volvió viral. Mercado libre A diferencia de otros productos químicos que pueden ser abrasivos o decolorar el metal y el plástico, la manteca o mantequilla contiene grasas que actúan rompiendo la estructura molecular del adhesivo. Al penetrar en el pegamento, lo ablanda y lo separa de la superficie sin necesidad de realizar fuerza.

Para la aplicación, se toma una pequeña cantidad de manteca (a temperatura ambiente es mejor) y cubrir generosamente sobre el sticker o los restos de pegamento.