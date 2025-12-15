Rejuvenece tu cuerpo: la mejor "medicina" que no cuesta nada

La mejor medicina del mundo y por qué. Una vez que consideres esta práctica, consúltalo con tu médico de confianza.

Tu cuerpo se reinicia gratis. La ciencia ha prestado atención a la práctica del ayuno, particularmente el de 72 horas. Este método ancestral estimula un proceso biológico llamado autofagia. Básicamente, es una limpieza celular profunda que promueve una renovación interna sorprendente. Muchas personas lo consideran la mejor "medicina" del mundo.

Por qué es la mejor "medicina" La autofagia representa la "limpieza" que realiza el organismo a nivel microscópico. Durante este periodo, el cuerpo destruye células dañadas, proteínas inservibles y mitocondrias desgastadas. El resultado directo de esta depuración es una notable reducción de la inflamación, según un estudio de USC de 2014.

El ayuno intermitente tien algunas desventajas para el organismo. Foto: Shutterstock Un ayuno que debes hacer bajo supervisión médica. Foto: Shutterstock Un efecto documentado de este proceso ocurre a nivel del sistema inmune. Estudios sugieren que un ayuno de tres días promueve la regeneración de glóbulos blancos. Esta renovación parte de células madre, lo que se describe como un "reinicio" completo de las defensas. La magia real se da en lo más profundo del organismo. Al eliminar los desechos celulares acumulados, se combate el origen de muchas inflamaciones y enfermedades. El cuerpo utiliza sus propias reservas para "digerir" aquello que ya no sirve, incluyendo células tumorales.

El ayuno no se inicia de forma abrupta; debes prepararte. Se sugiere adaptar el cuerpo dos o tres días antes con ayunos intermitentes de 16 horas. Se recomienda consumir grasas saludables. Alimentos como el aguacate, el aceite de oliva, la mantequilla animal y los frutos secos son ideales.

Tomar café a diario puede tener un impacto positivo significativo en tu corazón, conocé los detalles en la nota Foto: Shutterstock Puedes tomar un café negro sin azúcar ni crema Foto: Shutterstock Hidrátate Durante el ayuno de 72 horas, la hidratación es fundamental. Está permitido consumir agua pura, té de hierbas sin azúcar y café negro. Es importante mantener la ingesta de líquidos para asistir al proceso de limpieza interna.