Christian Petersen fue internado por una grave afección cardíaca y pelea por su vida: "Falla multiorgánica"

El mundo de la gastronomía y el espectáculo se encuentra en vilo tras conocerse la noticia de la internación de urgencia de Christian Petersen . El cocinero y exjurado de El gran premio de la cocina sufrió una afección cardíaca mientras se encontraba en medio de un desafío deportivo en la Patagonia argentina.

Petersen , se encontraba escalando el volcán Lanín cuando comenzó a sentirse mal. Según trascendió, fue el guía de la expedición quien advirtió los síntomas de malestar en el chef, lo que permitió activar rápidamente un operativo de rescate para descenderlo de la montaña.

Tras el rescate, fue trasladado de inmediato al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes , donde ingresó directamente a la unidad de terapia intensiva.

De acuerdo al parte médico y la información difundida en el ciclo Puro Show (El Trece), Petersen sufrió un brote y una fibrilación auricular , una arritmia cardíaca que acelera e irregulariza el ritmo del corazón.

Desde su ingreso, el estado de salud de Christian Petersen es delicado. Según fuentes cercanas, el chef se encuentra con asistencia respiratoria mecánica, permanece ventilado y hemodinámicamente inestable , recibe tratamiento con drogas vasoactivas, presenta arritmia persistente y cursa un cuadro de falla multiorgánica.

La gravedad de su cuadro impidió, por ahora, su traslado a la ciudad de Buenos Aires, una opción que los médicos evaluaron en las primeras horas tras la internación.

Versiones extraoficiales

En las últimas horas, trascendió de manera extraoficial que estudios toxicológicos habrían dado resultados positivos. Sin embargo, esta información no fue confirmada ni por el equipo médico ni por la familia, por lo que se maneja con extrema cautela. Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial que detalle la evolución de Petersen.