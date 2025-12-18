La foto de la que todos hablan: reapareció Loly Antoniale y la apariencia de su esposo sorprendió a todos

En una postal junto a Marco Antonio Solís, se conoció el rostro de Walter G. Mercuri, el empresario que se casó con Loly Antoniale en plena pandemia.

El exilio mediático de Mariana “La Niña Loly” Antoniale en las tierras del norte sigue generando intriga, pero esta semana el programa LAM dio un paso definitivo al mostrar la cara del hombre que la acompaña. Tras aquel romance con Jorge Rial que marcó un antes y un después en su carrera, la modelo se instaló en una mansión de ensueño en Miami.

loly antoniale Se dio a conocer una foto inédita del esposo de la Niña Loly. @soylolyantoniale Ahora, una fotografía inédita permitió conocer a Walter G. Mercuri, su marido, quien posó sonriente junto a ella y el mismísimo cantante Marco Antonio Solís, dejando al descubierto el perfil del empresario que hoy comparte sus días.

El inesperado parecido del marido de Loly Antoniale a un famoso argentino Al ver la imagen en pantalla, las panelistas del ciclo de América no tardaron en reaccionar ante la apariencia del afortunado. “Es igual a Gustavo Bermúdez”, señalaron con asombro, destacando las similitudes físicas entre Mercuri y el recordado galán de telenovelas argentinas.

loly antoniale (2) La foto inédita. @soylolyantoniale Por su parte, Ángel de Brito no ocultó su frustración ante el silencio de la protagonista: “Ahí anda Loly con G. Mercuri. Loly de Mercury y no contesta los llamados y no responde los mensajes".

La historia legal de este amor no es nueva, aunque sí muy reservada. Fue Andrea Taboada quien, tiempo atrás, sacó a la luz los documentos que prueban que la unión civil se concretó en Florida durante el confinamiento global. “Loly Antoniale casó en Florida. Es un último momento. Vamos a mostrar la prueba con sello y todo”, anticipó la periodista.