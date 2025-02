La curiosa actitud de Loly Antoniale, la ex de Jorge Rial y muy cercana a More Rial, frente a la detención de la joven

La relación entre Loly Antoniale y More Rial fue muy cercana durante años. Sin embargo, con el paso del tiempo, su vínculo se fue desdibujando hasta llegar a un punto en el que dejaron de mostrarse juntas, sobre todo, cuando el padre de Morena, Jorge Rial, se separó de la modelo. Pero ahora, lo que llama la atención, es que tras la detención de la joven, la cordobesa adoptó una curiosa actitud que generó inquietud entre sus seguidores.

Mientras la hija del conductor estaba en una comisaría de San Isidro (ahora excarcelada), sin acceso a redes sociales y preparando su defensa junto a su abogado Fernando Burlando, la red de admiradores de Antoniale sembraron varias dudas acerca de su comportamiento ante la delicada situación que tiene que enfrentar la influencer.

Loly Antoniale tuvo un papel destacado en la fiesta del 15 de More Rial. Foto: captura de pantalla Telefe.

El misterio detrás detrás de la actitud de Loly Antoniale, la ex de Jorge Rial

Los seguidores de la ex de Jorge Rial comenzaron a dejar mensajes en sus publicaciones antiguas, algunos expresando preocupación y otros especulando diferentes teorías sobre los motivos que la traen de vuelta a ser noticia.

En redes sociales, el perfil de Loly Antoniale quedó congelado en el tiempo. Su último posteo en Instagram data de mayo del año pasado, y desde entonces no volvió a compartir ninguna imagen o mensaje. Esta inactividad llamó la atención en un contexto donde muchas figuras públicas se expresan sobre temas de actualidad, especialmente cuando involucran a personas con las que mantuvieron una estrecha relación.

Los seguidores de Loly Antoniale en Instagram expresaron preocupación tras su último posteo, del 9 de mayo de 2024. Foto: Instagram @soylolyantoniale.

Algunos creen que podría haber sido madre en secreto o estar atravesando un problema personal. Otros, en cambio, piensan que simplemente decidió alejarse de la exposición mediática para vivir una vida más privada y lejos de los reflectores.

A lo largo de los años, Antoniale siempre optó por mantener un perfil bajo. Desde que su vínculo con Jorge Rial se terminó, su actividad en redes es esporádica, lo que dio pie a diversas suposiciones sobre su presente. Sin embargo, la falta de pronunciamiento sobre la situación de Morena es lo que más ha despertado interrogantes.

Una aparición inesperada de Loly Antoniale y su distanciamiento de More Rial

A pesar del misterio, en diciembre de 2024 apareció una imagen que confirmó que Antoniale estaba en Argentina. La foto fue publicada por la cuenta de espectáculos Gossipeame y la mostraba en los vestuarios del estadio Mario Kempes tras un show de Q’ Lokura. Aunque la imagen tranquilizó a algunos seguidores, su silencio en redes sigue sin explicarse.

La postal de la última aparición de Loly Antoniale fue compartida por Marcia Frisciotti. Foto: @pochidegossipeame.

En cuanto a su relación con More Rial, desde hace tiempo se sabe que ya no mantienen contacto. Según el periodista Pablo Layus, la modelo decidió alejarse de la joven cuando esta empezó a involucrarse en cuestiones problemáticas. "Loly no tiene más relación con Morena, la hija de Jorge, y muy poca con Luis Ventura. Se distanció cuando Morena entró en cosas turbias", reveló en Intrusos a principios de 2024.

La falta de comunicación entre ambas refuerza la idea de que Loly decidió dar un paso al costado ante el escándalo. Su elección de mantenerse en silencio ante la detención de Morena puede interpretarse como una señal de que su vínculo está completamente roto. Mientras tanto, su ausencia en redes sigue siendo un interrogante sin respuesta, dejando a su fandom con más dudas que certezas sobre su presente.