Jardinería: el trucazo casero para que las margaritas siempre estén florecidas

Existen algunos cuidados específicos que recomiendan los expertos en jardinería para tener las plantas radiantes.

Las margaritas son las estrellas de la alegría de cualquier jardín o balcón. Los que aman las plantas y le dedican tiempo a la jardinería conocen algunos trucos para mantenerlas siempre con flores y radiantes. Solo se necesitan algunos cuidados específicos.

Jardinería Estas plantas tienen la capacidad de dar vida y color a los espacios. A veces no todos logran la floración constante, sin embargo los expertos en jardinería tienen algunas claves para que la margarita siempre se mantenga en su pico de producción floral.

Una de las claves es saber que la planta ama el sol y que necesitan al menos seis horas diarias de luz solar directa para poder estimular la formación de botones florales. Deben estar en un lugar bien iluminado.

También los expertos aconsejan evitar el encharcamiento porque ese es uno de sus principales enemigos. Solo se riega cuando la superficie del sustrato esté seca al tacto. No mojar las hojas para prevenir la aparición de hongos.

Por otra parte, la poda es esencial. Se recomienda quitar las flores marchitas de la planta para que pueda redirigir su energía hacia la producción de nuevas flores. Una poda al finalizar el verano le dará forma y la fortalecerá.