Netflix empieza el 2026 con una miniserie inspirada en dos libros argentinos que son furor

Netflix comienza el año con muchos contenidos nuevos y una serie inspirada en un libro de Claudia Piñeiro que promete romperla.

El 1° de enero Netflix comienza el año con toda la fuerza y con muchos contenidos nuevos. El tiempo de las moscas es una serie hecha en Argentina protagonizada por Carla Peterson y Nancy Duplaá que promete no desilusionar a la audiencia.

Netflix: de qué se trata “Dos expresidiarias se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Luego de aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa) intuyen que les han tendido una trampa y deben convertirse en detectives de su propia vida. Armadas de valentía, aunque con cierta torpeza, ambas deberán apoyarse mutuamente para atravesar un camino lleno de engaños y peligros”, señala la sinopsis de la plataforma de streaming.

Nancy Duplaa.jpg Netflix. Nancy Duplaá se luce junto a Carla Peterson. La serie está basada en la novela “Tuya” y “El tiempo de las moscas” de Claudia Piñeiro. Es una producción que combina las tramas de las dos obras literarias que cuentan la historia de una misma protagonista.

En esta serie se abordan temas como la amistad y la libertad. Un relato lleno de humor, suspenso y situaciones entrañables. La dirección estuvo a cargo de Ana Katz y Benjamín Naishtat. La producción estuvo en las manos de Vanessa Ragone.

El reparto de la serie se completa con Valeria Lois, Osqui Guzmán, Diego Velázquez, Jimena Anganuzzi, Carlos Belloso y Diego Cremonesi, entre otros.