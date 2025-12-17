Limpieza: los dos trucos infalibles para salvar la olla quemada

Hay una manera de realizar la limpieza de las partes carbonizadas usando vinagre, limón y bicarbonato de sodio.

A veces un descuido en la cocina puede terminar arruinando una olla al quemarse y quedar carbonizada. Sin embargo, no todo está perdido y se puede recurrir a ingredientes que están en la alacena para la limpieza sin necesidad de comprar químicos agresivos.

Limpieza Un trabajo efectivo para esta limpieza es la reacción química que genera el vinagre y el bicarbonato de sodio capaces de generar una efervescencia que levanta la suciedad incrustada desde la superficie del metal. Para eso se espolvorea el bicarbonato sobre el fondo quemado y se coloca un chorrito de vinagre.

Luego de aplicar los ingredientes hay que dejarlos actuar durante media hora al menos. Si la quemadura es muy severa se puede dejar en reposo durante una hora. Pasado el tiempo con una esponja o estropajo se friega sobre la superficie. En caso de que queden restos se puede repetir el proceso o añadir un poco más de los ingredientes.

El segundo truco es ideal para sartenes de hierro o para ollas de acero inoxidable donde la sal gruesa actuará como un un agente abrasivo natural, mientras que el ácido cítrico del limón ayuda a disolver la grasa quemada.

Para lograr la limpieza se esparce una capa de sal gruesa en el fondo quemado de la olla o de la sartén seca. Luego cortar un limón por la mitad y se usa como si fuera una esponja para fregar haciendo movimientos circulares.