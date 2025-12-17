Limpieza: el truco infalible para dejar las repasadores como nuevos

Es posible quitar la grasa de los repasadores con una limpieza económica con vinagre y bicarbonato de sodio, entre otros ingredientes.

Los repasadores son la pesadilla de cualquier cocina porque siempre terminan impregnados con manchas de grasa. Sin embargo, no todo está perdido y existen trucos de limpieza que son efectivos para poder rescatarlos y dejarlos impecables rápidamente.

Limpieza de los repasadores A veces la limpieza del repasador con jabón no es suficiente para descomponer y eliminar la grasa por completo. Antes de llevarlo a la lavadora el jabón de platos líquido o en polvo puede ser un gran aliado.

En un balde con agua caliente se añade un chorro generoso de jabón para lavavajillas y se remueve bien. Dejarlos en remojo por lo menos una hroa o toda la noche. Después enjuagar y llevar a la lavadora como de costumbre.

Las manchas en los repasadores se vuelven más díficiles de sacar con el tiempo Foto: Shutterstock Limpieza. Las manchas en los repasadores se vuelven más díficiles de sacar con el tiempo Foto: Shutterstock El dúo dinámico que no falla es la combinación de bicarbonato de sodio y de vinagre blanco. Se hierve en una olla un poco de agua y se añade media taza de bicarbonato de sodio. Dejar en remojo unas horas. Después de ese paso rociar directamente sobre las manchas más persistentes un poco de vinagre sin diluir. Esa reacción ayudará a levantar la grasa.

En tanto, para las manchas más pequeñas se puede espolvorear un poco de sal gruesa y frotar medio limón sobre la sal. Dejar actuar durante media hora. Enjuagar y llevar a la lavadora.