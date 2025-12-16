Limpieza en la cocina: cómo detectar si la tabla de plástico ya no sirve más

La limpieza en la cocina empieza por los utensilios: identificar cuándo una tabla de plástico ya no sirve es clave para evitar bacterias y contaminación.

Los olores persistentes son una señal de que la limpieza ya no resulta efectiva. Foto: Shutterstock

La tabla de plástico es un clásico en todos los hogares, pero es uno de los utensilios que más riesgos puede generar si no se controla su estado. En el marco de una correcta limpieza en la cocina, detectar a tiempo cuándo este elemento deja de ser seguro es clave para evitar la acumulación de bacterias y la contaminación de los alimentos.

Las claves para tener en cuenta en la limpieza de la tabla Uno de los primeros signos de alerta son las rayaduras profundas. Con el uso diario, los cuchillos generan surcos donde se alojan restos de comida y microorganismos que no siempre se eliminan con el lavado. Cuando la superficie ya no es lisa, la higiene deja de ser efectiva, incluso usando agua caliente o desinfectantes.

Otro indicador frecuente son los olores persistentes. Si la tabla conserva aroma a carne cruda, pescado, cebolla o ajo después de lavarla, significa que el plástico absorbió residuos orgánicos. Esto es habitual en tablas viejas y representa un riesgo sanitario, ya que esos restos pueden transferirse a otros alimentos.

shutterstock_2615951555 Las manchas y cambios de color indican desgaste del material y pérdida de higiene. Foto: Shutterstock Las manchas que no desaparecen también son una señal clara de desgaste. Tonos amarillentos, grisáceos o blanquecinos indican que el material perdió sus propiedades originales. En estos casos, la tabla ya no garantiza una limpieza segura y puede convertirse en un foco de bacterias.

Además, hay que prestar atención a las deformaciones. El calor del lavavajillas o el uso prolongado puede hacer que la tabla se curve o se vuelva áspera al tacto. Cuando no apoya de manera pareja o presenta bordes irregulares, es momento de reemplazarla.