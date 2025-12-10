Presenta:

Barrer los pelos de mascota del piso: el método más efectivo con un solo elemento de casa

Un método casero permite retirar los pelos de mascota del piso de forma rápida y efectiva, sin necesidad de productos especiales.

Alejandro Llorente

Una herramienta económica mejora la recolección de pelos de mascota sin esfuerzo adicional. Foto: Shutterstock

El amor de una mascota es inmenso gracias a su compañía y cariño. Pero con su convivencia también encontramos que es difícil mantener el piso libre de pelos. Especialmente cuando están en época de muda y este se acumula en rincones o se adhieren a superficies difíciles de quitar.

Frente a este problema cotidiano, un elemento que se encuentra en cualquier hogar es suficiente para mejorar notablemente la limpieza y optimizar el tiempo destinado a esta tarea.

Un recurso simple para atrapar más pelos

El truco es muy simple y consiste en un paso previo a barrer con la escoba: utilizar una escobilla de goma, como las que se emplean para secar vidrios. La goma genera electricidad estática, lo que permite atraer los pelos con mayor eficacia. En este sentido, al arrastrar la ecobilla, los pelos se van agrupando en un solo sector, evitando que se dispersen.

Además, este método funciona tanto en pisos lisos como en alfombras de baja altura, donde los pelos suelen incrustarse con mayor facilidad. La goma logra desprenderlos sin dañar la superficie y sin necesidad de aplicar productos adicionales.

Este m&eacute;todo permite mantener el piso m&aacute;s limpio, incluso en hogares con mascotas que mudan pelo de forma constante. Foto: Shutterstock

Cómo potenciar el resultado en pocos pasos

Tras formar el cúmulo de pelos, se recomienda pasar una escoba común o un recogedor para retirarlos definitivamente. Para completar la limpieza, un paño húmedo ayuda a eliminar la estática residual y evita que nuevos pelos vuelvan a adherirse inmediatamente. Este procedimiento es rápido, económico y especialmente útil para quienes conviven con alguna mascota que muda pelo de manera constante.

