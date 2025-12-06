Los tres trucos para sacar el pelo de tu mascota de la ropa

Las prendas pueden llenarse de pelo cuando hay una mascota en casa; estos trucos simples ayudan a mantener la ropa limpia sin esfuerzo.

Los métodos caseros permiten quitar el pelo de la ropa de mascota sin dañar las telas. Foto: Archivo

Convivir con una mascota en casa trae enormes alegrías, pero también desafíos cotidianos: uno de los más comunes es lidiar con los pelos que se acumulan en la ropa y en los sillones.

Soluciones simples y efectivas para la ropa El primer truco es el más conocido y el infalible: usar cinta adhesiva. La superficie pegajosa atrapa el pelo rápidamente, funciona especialmente en telas lisas como algodón y poliéster.

En el caso de no contar con cinta, se puede recurrir a un guante de goma. Hacerlo es muy simple: se pone en la mano, se pasa por la prenda y los pelos quedarán adheridos. Al pasarlo por la prenda, la estática hace que el pelo suelto se adhiera al material.

El tercer truco es agregar media taza de vinagre blanco durante el ciclo de lavado. Este ingrediente casero suaviza la tela y ayuda a desprender el pelo que queda atrapado entre las fibras. Además, reduce la electricidad estática y mejora la eficacia del centrifugado, dejando la ropa mucho más limpia.