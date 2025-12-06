Los tres trucos para sacar el pelo de tu mascota de la ropa
Las prendas pueden llenarse de pelo cuando hay una mascota en casa; estos trucos simples ayudan a mantener la ropa limpia sin esfuerzo.
Convivir con una mascota en casa trae enormes alegrías, pero también desafíos cotidianos: uno de los más comunes es lidiar con los pelos que se acumulan en la ropa y en los sillones.
Soluciones simples y efectivas para la ropa
El primer truco es el más conocido y el infalible: usar cinta adhesiva. La superficie pegajosa atrapa el pelo rápidamente, funciona especialmente en telas lisas como algodón y poliéster.
En el caso de no contar con cinta, se puede recurrir a un guante de goma. Hacerlo es muy simple: se pone en la mano, se pasa por la prenda y los pelos quedarán adheridos. Al pasarlo por la prenda, la estática hace que el pelo suelto se adhiera al material.
El tercer truco es agregar media taza de vinagre blanco durante el ciclo de lavado. Este ingrediente casero suaviza la tela y ayuda a desprender el pelo que queda atrapado entre las fibras. Además, reduce la electricidad estática y mejora la eficacia del centrifugado, dejando la ropa mucho más limpia.
Con estos tres recursos sencillos, es posible mantener las prendas en mejores condiciones y reducir la presencia de pelo de mascota en el guardarropa. Adoptar estos hábitos marca una diferencia importante en el cuidado diario de la ropa y aporta mayor comodidad en la rutina del hogar.