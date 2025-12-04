Jardinería: las plantas que repelen los mosquitos en forma natural

Hay plantas que repelen los insectos con su aroma. Los expertos en jardinería recomiendan tener algunas para evitar aerosoles químicos.

La jardinería tiene la solución al problema de los mosquitos que se avecinan cuando llegan las épocas de calor. En lugar de recurrir a químicos y aerosoles la naturaleza ofrece una alternativa eficaz y aromática para este problema tan molesto.

Jardinería y repelentes naturales Hay plantas que son repelentes para estos molestos insectos. La gran estrella sin dudas es la citronela. Es la planta más famosa y efectiva por su inconfundible aroma cítrico que actúa como un potente repelente natural. Se recomienda tenerla en macetas grandes en las entradas, ventanas y balcones.

menta2 Jardinería. La menta repele los mosquitos. Otra alternativa muy eficaz es la lavanda. Tiene una fragancia relajante que es una gran aliada para mantener lejos a los mosquitos. La planta necesita sol directo y riego moderado. Puede estar cerca de las habitaciones o en las zonas de descanso.

La tercera opción que tiene mucha frescura es la menta y la hierbabuena. El aroma fresco y penetrante de estas plantas es un gran fastidio para los insectos. Son plantas que crecen muy rápido, ideales para macetas que estén cerca de puertas y ventanas.

En tanto, la albahaca no solo es un ingrediente en la cocina sino que su intenso aroma espanta moscas y mosquitos. Es perfecta para tenerla en la cocina, terrazas o ventanas.