Limpieza: el truco infalible para blanquear las prendas y devolverles su brillo original
La limpieza puede dar excelentes resultados con percarbonato de sodio y vinagre. Un sencillo truco amigable con el medio ambiente.
La limpieza de las prendas blancas a veces suele ser un dolor de cabeza y con un lavado en la lavadora no alcanza. Sin embargo, los expertos en esto aconsejan realizar un truco casero económico y muy efectivo.
Limpieza de la ropa blanca
Es posible blanquear las prendas para que queden como nuevas sin usar productos químicos agresivos. Con ingredientes caseros se puede revitalizar la ropa y hacer que luzca como nueva.
Te Podría Interesar
Para esto se necesita colocar agua caliente en un recipiente y sumergir las prendas a blanquear. El agua caliente ayuda a abrir las fibras del tejido para que penetren mejor los agentes de limpieza.
Luego se añaden dos cucharadas de percarbonato de sodio. Este compuesto tiene propiedades blanqueadoras y quitamanchas a base de oxígeno activo, una alternativa ecológica a la lavandina.
Por últim, se incorpora media taza de vinagre de limpieza a la mezcla. Este ingrediente no solo blanquea sino que además es un excelente suavizante natural, desodorizante y ayuda a eliminar residuos del detergente.
Pasado el tiempo de remojo, escurre ligeramente las prendas y lavarlas de manera normal en la lavadora con el detergente habitual.
Un truco de limpieza realmente eficaz y amigable con el medio ambiente.