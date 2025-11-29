Adiós al olor a orina de gato: el método casero con solo dos ingredientes

Con una mezcla casera y fácil de aplicar, es posible eliminar el fuerte olor a orina de gato y mantener los ambientes limpios sin recurrir a químicos agresivos.

Dos ingredientes simples para neutralizar la orina y mantener la casa sin olores. Foto: Shutterstock

El olor a orina de gato es uno de los más difíciles de sacar del hogar y también, uno de los que más se sienten. Aunque muchos recurren a productos comerciales, existe un método casero que se destaca por su efectividad y por usar ingredientes que casi siempre están en casa.

Por qué es difícil eliminar el olor a orina de gato La orina de nuestra mascota contiene ácido úrico, una sustancia que se cristaliza y vuelve a activarse con la humedad. Por eso, aunque la superficie parezca limpia, el mal olor suele reaparecer con el tiempo si no se neutraliza correctamente.

La combinación más efectiva para este problema es vinagre blanco y bicarbonato de sodio. El vinagre ayuda a disolver los residuos responsables del olor, mientras que el bicarbonato actúa como neutralizador, absorbiendo los aromas persistentes.

Si tu gato está orinando en casa, podría estar estresado y necesitar sentirse más seguro. Foto: Shutterstock Cómo sacar el olor a orina del hogar cuando hay gato sin gastar de más. Foto: Shutterstock Cómo aplicar la mezcla paso a paso Primero limpiá la zona afectada con papel o un paño seco para retirar el exceso. Luego rociá vinagre blanco hasta humedecer bien la superficie y dejá actuar unos diez minutos. Una vez seco, espolvoreá bicarbonato de sodio y dejalo actuar al menos una hora. Finalmente, aspiralo o retiralo con un cepillo seco.