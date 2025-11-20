Cómo proteger a tus gatos de las cucarachas del hogar, según expertos

Aunque no lo parezca, las cucarachas representan más que una simple molestia en casa. Pueden transportar bacterias, restos de pesticidas y parásitos que terminan en el cuerpo de nuestra mascota si juegan con ellas o decide comérselas. Muchos veterinarios advierten que este hábito puede causar vómitos, diarrea, irritación estomacal y hasta reacciones alérgicas en algunos animales como gatos .

Además, cuando una plaga crece dentro de la casa, aumenta la exposición a sus heces y restos, algo que también puede afectar la respiración del animal.

Para mantener a tu mascota a salvo , existen medidas simples que podés aplicar sin llenar la casa de productos tóxicos.

Las cucarachas representan un riesgo oculto para los gatos, incluso en casas limpias. Foto: Shutterstock

• Limpiá las zonas calientes del hogar: debajo de la cocina, detrás de la heladera y rincones donde puedan esconderse.

• Sellá grietas y pequeñas aberturas, sobre todo en baños y cocina.

• Evitá dejar comida al aire libre, incluso la del propio gato, porque atrae a los insectos.

• Optá por trampas seguras, que no contengan químicos volátiles ni cebos accesibles para el animal.

• Si la presencia de cucarachas es elevada, consultá a un profesional para un control responsable con productos aptos para mascotas.

Un punto importante: no uses insecticidas tradicionales dentro de la casa sin retirar previamente al gato. Muchos contienen compuestos que pueden ser tóxicos incluso horas después de aplicarlos.

Señales de alerta

Si tu gato estuvo en contacto con cucarachas y notás vómitos, diarrea, salivación excesiva, irritación en las patas o alrededor de la boca, consultá a un veterinario. Son síntomas frecuentes cuando ingieren insectos contaminados.