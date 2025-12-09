Por qué poner papel aluminio en el jardín o balcón y para que lo recomiendan

En épocas donde las palomas suelen aparecer con más frecuencia, podemos encontrar algunos aliados como el papel aluminio para mantenerlas alejadas.

Con la llegada del calor, el jardín y los balcones comienzan a recibir la visitas de muchas palomas. Esta situación además de ser molesta puede perjudicar a algunas plantas. Sin embargo, hay un método que puede espantarlas sin dañarlas: el papel aluminio.

El papel aluminio refleja la luz solar por lo que muchas veces, resulta incómodo para estas aves que prefieren evitar las superficies tan brillantes. En este sentido, colocar tiras o pequeñas bolitas en macetas, barandas o cuerdas del balcón crea un efecto visual que altera su orientación y las invita a mantenerse alejadas.

Otra ventaja es que este material produce un leve sonido cuando se mueve con el viento. Ese crujido inesperado también actúa como estímulo disuasivo, sobre todo en espacios reducidos como balcones o patios internos. Por eso suele recomendarse en zonas urbanas donde las palomas se instalan con facilidad.

Las palomas pueden hacerle mucho daño a nuestro jardín. Foto: iStock Sin dañarlas: cómo mantener a las palomas alejadas del jardín. Foto: iStock Cómo colocar el papel aluminio en el balcón o jardín Para colocarlo de manera efectiva, se sugiere cortar tiras de unos 20 centímetros y fijarlas en las macetas o en el pasamanos del balcón, dejando que queden sueltas para que puedan moverse. También se pueden hacer pequeñas esferas y ubicarlas entre las plantas. El objetivo es crear puntos de brillo en distintos ángulos para aumentar el efecto.