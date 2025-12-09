Cómo dejar el aire acondicionado listo para el verano usando solo un elemento de casa

Con la llegada del verano, el aire acondicionado vuelve a ser uno de los electrodomésticos más utilizados en casa, por eso, conviene siempre asegurarnos que funcione de manera eficiente. Para esto, basta con una limpieza hecha en casa para mejorar su rendimiento.

La limpieza del aire nos permite no solo que funcione mejor sino también evitar malos olores y reducir el consumo eléctrico. para esta tarea, un elemento simple de casa, como un cepillo de dientes resulta clave para acceder a zonas donde se acumula el polvo.

Paso a paso: cómo hacer una limpieza del aire acondicionado El primer paso consiste en apagar y desenchufar el equipo. Luego, se debe retirar la tapa frontal y extraer los filtros, que suelen acumular partículas durante todo el año. Estos pueden lavarse con agua tibia y jabón neutro, frotándolos con un cepillo de dientes viejo para remover la suciedad más adherida sin dañarlos. Es fundamental dejarlos secar completamente antes de volver a colocarlos.

La limpieza continúa con el interior del equipo. Con el mismo cepillo de dientes, se pueden remover restos de polvo que se alojan en las rejillas y ranuras. Un paño húmedo ayuda a retirar lo que el cepillo desprende y deja las superficies listas para volver a usar. Se recomienda evitar productos abrasivos que puedan afectar los componentes.

El cepillo puede ayudar a remover el polvo acumulado. También es útil repasar el exterior del aparato, ya que el polvo acumulado influye en el rendimiento. Pasar un paño húmedo por los bordes y las salidas de aire contribuye a que el flujo sea más eficiente.