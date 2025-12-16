Limpieza: el método de tres pasos de los hoteles para mantener las toallas blancas y suaves

Un truco con vinagre y bicarbonato de sodio permitirá realizar una limpieza sencilla en poco tiempo.

Las toallas de los hoteles cinco estrellas siempre parecen estar como nuevas. Sin embargo, el secreto de la limpieza no está en usar productos caros sino en aplicar un método de lavado que se puede realizar por muy poco dinero.

Limpieza de toallas Con el uso y el paso del tiempo las toallas se vuelven rígidas y adquieren un tono grisáceo manteniendo un olor a humedad después de los lavados. Los expertos en hotelería señalan que el problema es la acumulación de cal del agua y el exceso de detergentes residuales.

Existe un método de tres pasos para que las toallas puedan recuperar su esponjosidad y el blanco radiante que las caracteriza.

En primer lugar, se sumergen las toallas en un balde o en la lavadora con agua caliente. Luego añadir una taza de vinagre blanco. Este ingrediente actuará como un decapante natural que elimina restos de minerales y devuelve la capacidad de absorción perdida.

Una vez terminado el ciclo de vinagre, se debe realizar un segundo lavado añadiendo media taza de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es un potente desodorizante que elimina los malos olores y actúa como un suavizante mecánico.