Limpieza: los trucos infalibles para dejar los zapatos como nuevos

Es posible dejar el calzado relucientes con ingredientes caseros como vinagre, cerveza y acondicionador, entre otros.

Existen soluciones de limpieza económicas, sencillas y efectivas para dejar los zapatos como nuevos. No es necesario comprar costosos productos especializados para esta tarea. Con ingredientes comunes el calzado puede quedar reluciente en simples pasos con distintas combinaciones con buenos resultados.

Limpieza del calzado Existen distintos trucos de limpieza según el tipo de calzado. Para revitalizar los zapatos de gamuza se recomienda usar vinagre y acondicionador. Mientras que para los zapatos de cuero se puede utilizar pasta dental y gel facial que dejará un acabado pulido como si tuvieran cera.

limpiar zapatillas Una limpieza que no falla. En tanto, las zapatillas deportivas se pueden limpiar con pasta dental, detergente y agua tibia. Se frota con un cepillo y quedarán más blancas y brillantes por más tiempo con esta técnica.

También se pueden blanquear zapatos con detergente y cerveza. Esta mezcla resulta espectacular devolviendo el blanco original y dejando el calzado realmente reluciente quitando el amarilleo. En la parte de la goma se puede usar una goma de borrar para quitar las manchas.

En todos los casos, antes de aplicar cualquier mezcla, se recomienda probarla en una zona poco visible del zapato para asegurarse de que no altere el color o el material.