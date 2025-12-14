Jardinería: la planta que es una estrella tropical y que garantiza flores todo el año

La Ixora es una planta tropical que está entre las favoritas en el mundo de la jardinería. Tiene flores que forman ramilletes naturales.

Los que saben mucho de jardinería conocen una planta que tiene una capacidad de florecer de manera casi constante. Es la solución perfecta para los que quieren un estallido de colores vibrantes y exóticos para transformar el jardín: se llama Ixora.

La favorita en jardinería Esta planta tiene una magia que reside en sus racimos de flores compactas que parecen ramilletes naturales. Sus tonos van desde el rojo intenso y el rosado vibrante hasta el amarillo limón y el naranja brillante.

La planta es una diva tropical por eso para que sus colores se mantengan intensos y vibrantes deben replicar su hábitat natural. Es una amante del sol directo, necesita varias horas de luz solar al día para que sea más intensa la pigmentación de sus flores.

planta Jardinería. Una planta hermosa. Por otra parte, se recomienda evitar las corrientes de viento frío. Si las temperaturas son menores a diez grados deben proteger la planta o trasladarla al interior. Esta especie adora la humedad, por eso la tierra debe estar ligeramente húmeda.

El secreto del color y de la floración ininterrumpida está en el sustrato. La Ixora es una planta que exige un pH ligeramente ácido. Se utiliza una mezcla de tierra rica y ácida. Por último, la poda ligera es esencial para que produzca más ramos. Después de la floración se recortan las puntas.