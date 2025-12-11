Limpieza: el truco infalible con arroz y bicarbonato de sodio para limpiar las botellas de vidrio

El arroz y el bicarbonato de sodio son la clave de esta limpieza. Un truco económico y ecológico.

En general, las botellas y recipientes de vidrio, acumulan residuos y manchas difíciles que son difíciles de con cepillos o esponjas tradicionales. Sin embargo, existe un truco casero de limpieza que promete dejar las botellas relucientes en forma económica.

Limpieza de las botellas La clave del truco reside en combinar arroz crudo y bicarbonato de sodio que juntos actúan como abrasivos naturales para que se desprenda la suciedad. Además son desodorizantes.

botella Limpieza: las botellas quedarán impecables. Paso a paso Para esto se necesitará un puñado de arroz crudo (aproximadamente una cucharada), una cucharada de bicarbonato de sodio y agua tibia o fría.

Para empezar la limpieza se introduce el arroz y el bicarbonato de sodio. El arroz servirá como “cepillo” interno y el bicarbonato ayudará a que se afloje la suciedad.

El paso siguiente es añadir el agua para que un tercio de la botella quede llena. Luego cerrarla y agitarla firmemente durante dos minutos. El arroz se moverá por todas las paredes.