Cómo realizar la limpieza de las bisagras de las puertas para que dejen de hacer ruido

El chirrido de las puertas es un sonido molesto en el día a día del hogar. Sin embargo, existe un truco de limpieza para terminar con este problema que causa una gran acumulación de polvo, pelusas y restos de grasitud.

Para solucionar este problema no hace falta recurrir a químicos costosos, sino que alcanza con usar elementos que la mayoría tiene en su hogar.

En primer lugar, pasar un paño seco o un pincel pequeño por toda la superficie para retirar la tierra superficial. Humedecer un trapo en agua tibia con un poco de jabón neutro y frotar el metal.

Después usar un cepillo de dientes viejo para remover la suciedad incrustada en las ranuras y uniones de la bisagra. El paso clave es secar perfectamente cada pieza con un paño limpio para evitar que la humedad oxide el metal.

Luego, colocar apenas unas gotas de aceite multiuso o lubricante específico en el eje central . Mover la puerta hacia adelante y hacia atrás varias veces para que el líquido penetre en todo el mecanismo.

Finalmente, se realiza la limpieza del exceso de aceite con una servilleta de papel para que no chorree el marco ni la madera.

El error más común es acordarse de las bisagras recién cuando el ruido se vuelve insoportable. Sin embargo, el desgaste por fricción ocurre de forma silenciosa mucho antes. Es por eso que se aconseja una limpieza cada tres o cuatro meses.